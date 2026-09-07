Алексей Воронков: голливудские премьеры отложены до 2027 года

Алексей Воронков сообщил, что голливудские новинки, включая «Мстители» и «Дюну 3», не выйдут в российский прокат до апреля 2027 года.
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