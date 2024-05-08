Обследование на дому: бригада врачей навестила ветерана ВОВ в Актау

Врачи Актауской городской поликлиники №2 накануне Дня Победы навестили ветерана Великой Отечественной войны Василия Салазкина, чтобы узнать о состоянии его здоровья, провести обследование и поздравить с грядущим праздником, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.
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