Обследование на дому: бригада врачей навестила ветерана ВОВ в Актау

Врачи Актауской городской поликлиники №2 накануне Дня Победы навестили ветерана Великой Отечественной войны Василия Салазкина, чтобы узнать о состоянии его здоровья, провести обследование и поздравить с грядущим праздником, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.