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Обследование на дому: бригада врачей навестила ветерана ВОВ в Актау

Обследование на дому: бригада врачей навестила ветерана ВОВ в Актау

Врачи Актауской городской поликлиники №2 накануне Дня Победы навестили ветерана  Великой Отечественной войны Василия Салазкина, чтобы узнать о состоянии его здоровья, провести обследование и поздравить с грядущим праздником, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

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