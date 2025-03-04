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Петербургский дневник

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Социолог Лопатина: самозанятые могут получить страховую пенсию при наборе стажа

Социолог Лопатина: самозанятые могут получить страховую пенсию при наборе стажа

Его также можно приобрести за счет отчислений Самозанятые могут получить страховую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста, если наработают стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, иначе им полагается социальная пенсия в размере прожиточного минимума, сообщила РИА Новости эксперт Института соцанализа РАНХиГС Марина Лопатина.

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