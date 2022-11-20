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Овечкин сделал «результативную» передачу форварду «Колорадо» Лехконену. Игрок «Эвс» забил в касание

Овечкин сделал «результативную» передачу форварду «Колорадо» Лехконену. Игрок «Эвс» забил в касание

Александр Овечкин неудачно сыграл в своей зоне в матче против «Колорадо».  В концовке матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Эвеланш» (0:4) форвард сделал поперечную передачу в своей зоне.

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