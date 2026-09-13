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Татар-информ

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Ксения Алферова отметила поэтический талант пенсионерки из Агрызского района

Ксения Алферова отметила поэтический талант пенсионерки из Агрызского района

Пенсионерка из деревни Пелемеш Агрызского района Дуся Насырова получила специальный приз от химического комплекса «Аммоний» за участие в литературном челлендже #пастернаковскиечтения2026.

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