Сыну экс-министра здравоохранения Приангарья отменили УДО

Иркутский областной суд отменил решение Ангарского городского суда об условно-досрочном освобождении, осуждённого за мошенничество и фальсификацию медицинских изделий, сообщает пресс-служба прокуратура по региону.
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