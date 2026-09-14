Осенняя обрезка косточковых деревьев: рекомендации и риски для урожая

При подготовке сада к зимнему периоду важно учитывать особенности обрезки плодовых деревьев. Согласно рекомендациям Россельхознадзора, осенью следует обрезать косточковые культуры — вишню, сливу, абрикос и черешню.
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