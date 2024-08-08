Российские войска продвинулись в районе населённого пункта Переездное, приближаясь к Северску Российские войска продолжают продвижение на ряде направлений в Донбассе.
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Российские войска продвинулись в районе населённого пункта Переездное, приближаясь к Северску Российские войска продолжают продвижение на ряде направлений в Донбассе.
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