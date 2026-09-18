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Газета.ру

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Садовод Марок: перед закладкой на хранение овощи мыть не нужно

Садовод Марок: перед закладкой на хранение овощи мыть не нужно

Перед закладкой на хранение овощи мыть не нужно, так как лишняя влага ускорит их порчу. Об этом в интервью RT предупредил руководитель отделения Союза садоводов России по городскому округу Клин Московской области Дмитрий Марков.

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