Подслушали у замужних Мне 33 жене 32. 3 года в браке. 2 года назад решили начать копить на первоначальный взнос на ипотеку.
Жена хочет пожить отдельно. Скоро развод?
Комментарии
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ВераВерная
Дядя, ты дурак? Скопил денег на ипотеку - ну так иди и покупай своё жильё. И не будешь никому ничем обязан. И не до хрена ли ты много денег разбазариваешь - покупки, рестораны, дни рождения родственников, дорогая техника, гулянки с женой. Это такая "тупая экономия", ага. Про жену чего не рассказал - она-то зарабатывает чего, или на твоей шее сидит? Ну если мозгов нет у тебя - продолжай радовать её дальше. Ты же любишь. А она-то прекрасно поняла, если скажет, что хочет пожить отдельно, ты скоренько её в отдельное жильё приведёшь. Ну значит есть у неё для этого основания.
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