Жена хочет пожить отдельно. Скоро развод?

ВераВерная

Дядя, ты дурак? Скопил денег на ипотеку - ну так иди и покупай своё жильё. И не будешь никому ничем обязан. И не до хрена ли ты много денег разбазариваешь - покупки, рестораны, дни рождения родственников, дорогая техника, гулянки с женой. Это такая "тупая экономия", ага. Про жену чего не рассказал - она-то зарабатывает чего, или на твоей шее сидит? Ну если мозгов нет у тебя - продолжай радовать её дальше. Ты же любишь. А она-то прекрасно поняла, если скажет, что хочет пожить отдельно, ты скоренько её в отдельное жильё приведёшь. Ну значит есть у неё для этого основания.