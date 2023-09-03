МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

39 368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Догадываться - не мое хобби. Вы просто скажите, что там было дальше.У меня уже два го...
  • Grandad
    Знавал такого, который всё записывал. Дальше сами догадайтесь.У меня уже два го...
  • Платон Платонов
    Всё зависит от уровня развития сознания. Если сознание достаточно развито, личность понимает, что должна выполнять за...Я долго не верила...

Жена хочет пожить отдельно. Скоро развод?

Жена хочет пожить отдельно. Скоро развод?

Подслушали у замужних Мне 33 жене 32. 3 года в браке. 2 года назад решили начать копить на первоначальный взнос на ипотеку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Дядя, ты дурак? Скопил денег на ипотеку - ну так иди и покупай своё жильё. И не будешь никому ничем обязан. И не до хрена ли ты много денег разбазариваешь - покупки, рестораны, дни рождения родственников, дорогая техника, гулянки с женой. Это такая &quot;тупая экономия&quot;, ага. Про жену чего не рассказал - она-то зарабатывает чего, или на твоей шее сидит? Ну если мозгов нет у тебя - продолжай радовать её дальше. Ты же любишь. А она-то прекрасно поняла, если скажет, что хочет пожить отдельно, ты скоренько её в отдельное жильё приведёшь. Ну значит есть у неё для этого основания.
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх