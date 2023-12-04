От российских военкомов скрываются целые дивизии

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 287 подписчиков

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Комментарии
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Boris Borisov
Мне смешно ! Ну надавали вы гражданства, ну  ,даже , если вы их обучите , вооружите - ----они вас сдадут в первом же бою , или убегут !!! .
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16 час.
Вадим Кузнецов
Юридическая коллизия заключается в том, что КАК БЫ получая гражданство РФ, граждане Узбекистана по закону не могут выполнять свой долг как граждане РФ. То есть они НЕ могут быть гражданами РФ, и их паспорта, что совершенно логично, должны быть аннулированы.
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Всех этих кишлачников с их саранчой нах из России, обрыдли...
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2 час.

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