От российских военкомов скрываются целые дивизии

Мне смешно ! Ну надавали вы гражданства, ну ,даже , если вы их обучите , вооружите - ----они вас сдадут в первом же бою , или убегут !!! .

Вадим Кузнецов

Юридическая коллизия заключается в том, что КАК БЫ получая гражданство РФ, граждане Узбекистана по закону не могут выполнять свой долг как граждане РФ. То есть они НЕ могут быть гражданами РФ, и их паспорта, что совершенно логично, должны быть аннулированы.