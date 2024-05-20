В конгрессе США забили тревогу из-за угрозы отказа стран от доллара

Придумали в Америке брать бумагу со свалки печатать доллары и делать вид,что это деньги.Но самая афера это так называемые крипто валюты.Кто и что никто не знает.Трлько цена их зависит от их рекламы.Из ничего делают якобы"доллары"

Eduard

Всё имеет издержки! Вы прекрасно знаете,что так называемые"валуты" страны их выпускающие их крадут хотя это чужая собмтвенность! Как так? Представьте вы купили что лиюо,напримербулку,са вамихежит пекарь и орет:"Верните булку,это я её выпек"!.А вы отвечаете:"Да я её купил"! Бред?,да бред,но мы в этом и живем,а дело не в булке,а милиардах!