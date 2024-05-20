ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Растущая инфляция вынуждает страны отказываться от доллара. Об этом заявил член палаты представителей конгресса США республиканец Томас Мэсси.
В конгрессе США забили тревогу из-за угрозы отказа стран от доллара
Комментарии
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Eduard
Плевать на доллар,это фальшивые деньги!
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15 час.
Eduard
Придумали в Америке брать бумагу со свалки печатать доллары и делать вид,что это деньги.Но самая афера это так называемые крипто валюты.Кто и что никто не знает.Трлько цена их зависит от их рекламы.Из ничего делают якобы"доллары"
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15 час.
Eduard
Всё имеет издержки! Вы прекрасно знаете,что так называемые"валуты" страны их выпускающие их крадут хотя это чужая собмтвенность! Как так? Представьте вы купили что лиюо,напримербулку,са вамихежит пекарь и орет:"Верните булку,это я её выпек"!.А вы отвечаете:"Да я её купил"! Бред?,да бред,но мы в этом и живем,а дело не в булке,а милиардах!
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15 час.
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