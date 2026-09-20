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Царьград

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Reuters: Венгерская АЭС «Пакш» уменьшила мощность на 150 МВт

Reuters: Венгерская АЭС «Пакш» уменьшила мощность на 150 МВт

АЭС «Пакш» в Венгрии снизила мощность на 150 МВт из-за неисправности оборудования. Ранее станцию ограничивали из-за низкого уровня Дуная.

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