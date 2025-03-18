Переговоры России и США по Украине сравнили с Ялтинской конференцией

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые состоятся во вторник, 18 марта, сравнили с концом Второй мировой войны, а именно — с Ялтинской конференцией 1945 года.
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