Daily Storm

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Bloomberg: Еврокомиссия наделит статусом кандидата в ЕС Украину, Молдавию и Грузию

Bloomberg: Еврокомиссия наделит статусом кандидата в ЕС Украину, Молдавию и Грузию

Странам будет необходимо выполнить ряд условий, утверждает изданиеАмериканское агентство Bloomberg пишет, что Еврокомиссия собирается рекомендовать статус кандидатов на вступление в Европейский союз трем странам — Украине, Молдавии и Грузии.

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