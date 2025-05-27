📷⚡️Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович посетил Центр испытаний вооружений и военной техники «Никинци».
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📷⚡️Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович посетил Центр испытаний вооружений и военной техники «Никинци».