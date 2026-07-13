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«Баффало» продлил контракт с Кребсом на 4 года и 4,5 млн долларов за сезон. 25-летний форвард и клуб избежали арбитража

« Баффало » заключил новое соглашение с 25-летним Пейтоном Кребсом . Контракт со средней годовой зарплатой 4,5 млн долларов рассчитан на 4 года.

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