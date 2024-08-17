В Сочи стала доступна ипотека под 2,98% и 6% годовых Один из крупнейших застройщиков ЮФО предлагает не только низкий процент по ипотеке, но и ремонт в подарок.
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В Сочи стала доступна ипотека под 2,98% и 6% годовых Один из крупнейших застройщиков ЮФО предлагает не только низкий процент по ипотеке, но и ремонт в подарок.