В октябре россияне чаще отдыхали в Китае и Грузии

Хотя большинство российских туристов предпочитает поездки по родной стране (72% заказов сделаны в отечественных отелях), в октябре интерес к путешествиям по России немного уменьшился: по сравнению с октябрем 2023 года он снизился на 8%.
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