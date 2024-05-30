Politico: Белый дом негласно разрешил Киеву бить по территории России предоставленным США оружием

Администрация президента США Джо Байдена негласно дала Украине разрешение наносить с использованием предоставленного США оружия, пишет в четверг, 30 мая, издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
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