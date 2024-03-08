Кто сказал, что слабый пол — это женщины? Вот 13 фотодоказательств обратного

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Комментарии
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ВГ
Владимир Гусев
Сейчас только кино смотрел - служебный роман - брови выщипать - это же под наркозом надо - потерпишь - ты же женщина... А вообще - мужик подходит к тяжёлому предмету - пробует взять, поднять - тяжело и неудобно - ну его наххх... Баба подходит - берет и тащит - и пох, что она завтра не сможет распрямиться и на ноги встать - а сейчас она тащит тот же самый предмет через силу, предмет, от которого отказался мужик вдвое больше её, НО сегодня это надо и любой ценой!!! Это лично у меня вызывает уважение! Но не понимание... Подозреваю, что это связано с биологической и генетической памятью - типа кто отвечает за вид, а кто за род. То есть это что то очень глубинное!!!
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