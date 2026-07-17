Обсудили вопросы жителей домов в начале улицы Бегичева

Глава управы Леонид Лексиков совершил обход территории. Он стал весьма представительным. К главе управы присоединились первый замглавы управы Александр Рыбаков, заместители главы Евгений Зинкевич и Михаил Ильин, глава администрации муниципального образования Алтуфьевский Наталья Кошелева, представители ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района», общественные советники, активные жители района.
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