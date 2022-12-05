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Второй британский наёмник, избежавший смертной казни в ДНР, вернулся на Украину

Второй британский наёмник, избежавший смертной казни в ДНР, вернулся на Украину

Ещё один британский наёмник и обладатель персонального смартфона от российского олигарха Романа Абрамовича Шон Пиннер, взятый в плен в Мариуполе и приговорённый в ДНР к смертной казни, а потом освобождённый в результате обмена, вернулся на Украину.

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