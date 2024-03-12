Петербургские депутаты хотят решить проблему неприятных запахов в городе

Без одобрения федеральных органов региональный парламент не сможет регулировать эти вопросы. Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились в Госдуму и Совет Федерации с инициативой создать рабочую группу по разработке предложений для нормативного регулирования запахов в городе.