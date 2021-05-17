Неделю госинспекторы Уссурийска будут уделять внимание нарушениям на пешеходных переходах

Неделю госинспекторы Уссурийска будут уделять внимание нарушениям на пешеходных переходах

С 17 по 23 мая по инициативе Организации Объединенных наций проводится Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, главной темой которой является снижение скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

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