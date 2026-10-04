Депутат Госдумы Чаплин сообщил о возможности увеличения пенсий

В 2026 году пенсионеры смогут увеличить выплаты, проверив стаж и коэффициенты. Работающим пенсионерам доступно восстановление индексаций за 2016–2024 годы.
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