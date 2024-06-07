Тигровая акула изрыгнула ехидну на глазах ученых

Ехидна / © CC0 Public Domain Один из исследователей Николас Любиц предположил, что акула сожрала ехидну, когда та плавала на мелководье у берега или пересекала водную преграду между островами, что, как известно, делают эти животные.
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