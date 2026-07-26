Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

145 подписчиков

В Тамбовской области зарегистрированы пять кандидатов в депутаты ГД по одномандатному округу

В Тамбовской области зарегистрированы пять кандидатов в депутаты ГД по одномандатному округу

Фото: Избирательная комиссия Тамбовской области Читайте также: «Яблоко» выбыло из выборов в Тамбовскую облдуму В Тамбове сменился директор «Дирекции городского хозяйства» Семь партий поборются за места в Тамбовской областной Думе Избирательная комиссия завершила регистрацию претендентов по одномандатному округу № 177.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии