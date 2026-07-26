В Тамбовской области зарегистрированы пять кандидатов в депутаты ГД по одномандатному округу

Фото: Избирательная комиссия Тамбовской области Читайте также: «Яблоко» выбыло из выборов в Тамбовскую облдуму В Тамбове сменился директор «Дирекции городского хозяйства» Семь партий поборются за места в Тамбовской областной Думе Избирательная комиссия завершила регистрацию претендентов по одномандатному округу № 177.