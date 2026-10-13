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Аргументы недели

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Трамп может отключить Украину от Starlink

Трамп может отключить Украину от Starlink

Президенту США ничего не стоит попросить об этом Илона Маска, который, тоже недоволен Зеленским. Бывший британский дипломат, научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Тим Уилласи-Уилси заявил, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на основателя SpaceX Илона Маска с целью отключения спутниковой связи Starlink для украинских военных.

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