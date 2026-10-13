Президенту США ничего не стоит попросить об этом Илона Маска, который, тоже недоволен Зеленским. Бывший британский дипломат, научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Тим Уилласи-Уилси заявил, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на основателя SpaceX Илона Маска с целью отключения спутниковой связи Starlink для украинских военных.
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