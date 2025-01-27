Депутат Чернышов предложил возможный сценарий разблокировки соцсетей

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой уточнить возможность снятия блокировки с запрещенных в России социальных сетей в случае продажи ими более 50% доли российским инвесторам.
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