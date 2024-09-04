Проиграли китайцам: Volkswagen приготовился уйти из Германии

Европейские автобренды спешно покинули Россию на фоне санкций, однако проблемы настигли их у себя. Старейший немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о том, что рассматривает возможность закрытия своих заводов в Германии.
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