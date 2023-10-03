Последние годы стали переломными для нашей страны в целом ряде сфер. Закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений, установление приоритета национального права над международным, внедрение в Конституцию нормы о государствообразующем статусе русского народа, запрет смены пола.
Лучшие друзья гастарбайтеров. США и Великобритания спонсировали завоз мигрантов в Россию
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Похоже англосаксы не перестают экспериментировать... Сначала опробовали на европейцах, а теперь и до России добрались. И конечно же у нас пятая колонна поучаствовала в этом процессе. Теперь со всем этим что-то надо делать причём очень кардинальное как с мигрантами, которые приехали НЕ работать а создавать проблемы, так и с пятой колонной, за счет которой следует организовать массовую отправку мигрантов на их родину - пусть трудятся там на её благо.
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1 час.
alik3456 Джексон
ДА , НУ!...
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1 час.
Евгений МакЛауд
Вот ведь засада!! оказывается завоз мигрантов, это антироссийский проект жидоанглосаксов, который лоббируют в кремлёвских коридорах и осуществляет МВД по всей стране. А путин то и не знает!! Он ни хуя, никогда не знает, а он вообще то есть??
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14 мин.
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