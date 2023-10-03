Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Евгений МакЛауд
    Вот ведь засада!! оказывается завоз мигрантов, это антироссийский проект жидоанглосаксов, который лоббируют в кремлёв...Лучшие друзья гас...
  • alik3456 Джексон
    ДА , НУ!...Лучшие друзья гас...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Похоже англосаксы не перестают экспериментировать... Сначала опробовали на европейцах, а теперь и до России добра...Лучшие друзья гас...

Лучшие друзья гастарбайтеров. США и Великобритания спонсировали завоз мигрантов в Россию

Лучшие друзья гастарбайтеров. США и Великобритания спонсировали завоз мигрантов в Россию

Последние годы стали переломными для нашей страны в целом ряде сфер. Закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений, установление приоритета национального права над международным, внедрение в Конституцию нормы о государствообразующем статусе русского народа, запрет смены пола.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Похоже англосаксы не перестают экспериментировать... Сначала опробовали на европейцах, а теперь и до России добрались. И конечно же у нас пятая колонна поучаствовала в этом процессе. Теперь со всем этим что-то надо делать причём очень кардинальное как с мигрантами, которые приехали НЕ работать а создавать проблемы, так и с пятой колонной, за счет которой  следует организовать массовую отправку мигрантов на их родину - пусть трудятся там на её благо.
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1 час.
alik3456 Джексон
ДА , НУ!...
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1 час.
Евгений МакЛауд
Вот ведь засада!! оказывается завоз мигрантов, это антироссийский проект жидоанглосаксов, который лоббируют в кремлёвских коридорах и осуществляет МВД по всей стране.  А путин то и не знает!! Он ни хуя, никогда не знает, а он вообще то есть??
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14 мин.

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