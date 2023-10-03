Лучшие друзья гастарбайтеров. США и Великобритания спонсировали завоз мигрантов в Россию

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Похоже англосаксы не перестают экспериментировать... Сначала опробовали на европейцах, а теперь и до России добрались. И конечно же у нас пятая колонна поучаствовала в этом процессе. Теперь со всем этим что-то надо делать причём очень кардинальное как с мигрантами, которые приехали НЕ работать а создавать проблемы, так и с пятой колонной, за счет которой следует организовать массовую отправку мигрантов на их родину - пусть трудятся там на её благо.