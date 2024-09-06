Премьер Госсовета КНР провел переговоры с премьер-министром Эфиопии

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в четверг провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года и совершает официальный визит в Китай.