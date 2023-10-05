Клишас объяснил цель поправок в Закон о выборах президента России

Законопроект сенаторов и депутатов, вносящих поправки в закон «О выборах Президента Российской Федерации», устанавливает дополнительные гарантии тайны голосования и регулирует аккредитацию представителей СМИ на заседания избиркома.
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