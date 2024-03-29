Север Столицы
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Север Столицы

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Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Второй Московский центральный диаметр сократил время в дороге Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, что завершается строительство вокзала «Щербинка» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), которым ежедневно пользуются около 12 тыс.

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