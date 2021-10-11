Исследование BCG: Россия в ближайшие 10 лет укрепит лидерство по безналичным платежам

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия в ближайшие 10 лет продолжит наращивать объем карточных платежей, опережая по этому показателю ведущие экономики мира и укрепляя глобальное лидерство, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.