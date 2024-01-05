13-летний геймер впервые в истории «прошел» Tetris. По крайней мере формально

13-летний Вилли с ником Blue Scuti стал первым в мире человеком, кто сумел добраться в «Тетрис» на игровой приставке NES до самого конца видеоигрыВообще в Tetris нет конца игры в его привычном смысле — смысл заключается в набирании максимального количества очков с увеличением скорости.
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