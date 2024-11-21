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У Зеленского забрезжила надежда. Крым не вернуть, но Вашингтон может дать утешительный приз

У Зеленского забрезжила надежда. Крым не вернуть, но Вашингтон может дать утешительный приз

Зеленский признал очевидную даже для Вашингтона мысль, что Киев не способен выйти на границы 1991 года и вернуть Крым – сил у ВСУ, по его словам, нет.

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