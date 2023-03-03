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Что подарить на 8 марта

Что подарить на 8 марта

Собирали все самое нужное и полезное для самой прекрасной половины человечества.фото: freepik.com--> Наконец-то весна! А это значит, что у многих встанет извечный вопрос: что подарить той самой на 8 марта? Как обычно, облегчаем ваши поиски нашей подборкой подарков! Для увлечённых спортом В новой спортивной капсуле Smart sport бренда Belle You коллекция, с которой домашние тренировки станут не тягостным занятием, а истинным удовольствием! В коллекции: укороченный лонгслив, кроп-топ с коротким рукавом, леггинсы и велосипедки с высокой посадкой и широким эластичным поясом.

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