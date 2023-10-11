Любовница Дэвида Бекхэма Ребекка Лус ответила на травлю в сети: "Воспринимаю неприятные комментарии с юмором"

Виктория Бекхэм в недавно вышедшем документальном фильме "Бекхэм" впервые высказалась о предполагаемом романе мужа с его бывшей личной ассистенткой Ребеккой Лус, который случился у спортсмена в 2004 году и очень широко обсуждался.
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