СОСТОЯНИЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И РОССИЯНКА ЛЕНА ГЛИКСОН НОМИНИРОВАНА НА ПРЕМИЮ «ЭММИ».

Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил в своих социальных сетях, что планирует отдать почти все свое состояние на благотворительность — а именно в фонд, который основал он сам вместе с бывшей женой Мелиндой при поддержке инвестора Уоррена Баффета.
Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил в своих социальных сетях, что планирует отдать почти все свое состояние на благотворительность — а именно в фонд, который основал он сам вместе с бывшей женой Мелиндой при поддержке инвестора Уоррена Баффета.
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