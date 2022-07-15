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СОСТОЯНИЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И РОССИЯНКА ЛЕНА ГЛИКСОН НОМИНИРОВАНА НА ПРЕМИЮ «ЭММИ».

СОСТОЯНИЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И РОССИЯНКА ЛЕНА ГЛИКСОН НОМИНИРОВАНА НА ПРЕМИЮ «ЭММИ».

Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил в своих социальных сетях, что планирует отдать почти все свое состояние на благотворительность — а именно в фонд, который основал он сам вместе с бывшей женой Мелиндой при поддержке инвестора Уоррена Баффета.

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