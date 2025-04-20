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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Брюйне удивлен, что «Ман Сити» не предложил ему контракт: «Был небольшой шок. Не получил от них никаких предложений. Могу и дальше выступать на этом уровне»

33-летний бельгиец покинет «Сити» на правах свободного агента. «Был небольшой шок. В течение всего года у меня не было никаких предложений от них.

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