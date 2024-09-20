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В Благовещенске сбившего девять пешеходов водителя приговорили к 14 годам

В Благовещенске сбившего девять пешеходов водителя приговорили к 14 годам

Благовещенский районный суд вынес приговор Евгению Бакарюкину, который 14 июня 2024 года в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля сбил девять пешеходов на улице Василенко в городе Благовещенске.

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