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«Рубин» играет с «Деньгами» в первом матче субботы Winline Медиалиги

В стартовом матче субботы в 8-м туре Winline Медиалиги «Рубин» играет с «Деньгами». Команды подходят игре, имея по девять очков, и отстают от зоны плей-офф на один балл.

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