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Светлана Шатунова рассказала о вещем сне и присутствии Юрия Шатунова на памятном концерте в Москве

Светлана Шатунова рассказала о вещем сне и присутствии Юрия Шатунова на памятном концерте в Москве

Светлана Шатунова рассказала о вещем сне и присутствии Юрия Шатунова на памятном концерте в Москве Елена ГалицкаяНа прошлой неделе, в Москве, состоялся знаменательный концерт, посвященный 50-летию легендарного исполнителя Юрия Шатунова.

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