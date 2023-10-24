Светлана Шатунова рассказала о вещем сне и присутствии Юрия Шатунова на памятном концерте в Москве Елена ГалицкаяНа прошлой неделе, в Москве, состоялся знаменательный концерт, посвященный 50-летию легендарного исполнителя Юрия Шатунова.
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