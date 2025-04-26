Тайна "платья мести" Дианы: украинцы в шоке от поступка Елены Зеленской

Во время «гуманитарного визита» принца Гарри в Львов, Елена Зеленская, по информации источников, приобрела у герцогини Сассекской знаменитое чёрное платье Дианы, известное как «платье мести», за $2,9 миллиона.
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