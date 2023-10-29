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Посол России прокомментировал запрет на ввоз рыбы из Норвегии

Посол России прокомментировал запрет на ввоз рыбы из Норвегии

Запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии даст возможность отечественным производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке России.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Учитывая борьбу ЕС за сохранение экологии, биоресурсов, зеленую энергетику Россия не могла продолжать варварски относится в своих интересах и этому мешать. Решение принято в пользу Норвежцев, чтобы они были со своей рыбной продукцией, глядишь светиться начнут от фосфора и энергии меньше потреблять будут...
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