Посол России прокомментировал запрет на ввоз рыбы из Норвегии

АНГЕЛ АНГЕЛ

Учитывая борьбу ЕС за сохранение экологии, биоресурсов, зеленую энергетику Россия не могла продолжать варварски относится в своих интересах и этому мешать. Решение принято в пользу Норвежцев, чтобы они были со своей рыбной продукцией, глядишь светиться начнут от фосфора и энергии меньше потреблять будут...