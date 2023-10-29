Запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии даст возможность отечественным производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке России.
Посол России прокомментировал запрет на ввоз рыбы из Норвегии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Учитывая борьбу ЕС за сохранение экологии, биоресурсов, зеленую энергетику Россия не могла продолжать варварски относится в своих интересах и этому мешать. Решение принято в пользу Норвежцев, чтобы они были со своей рыбной продукцией, глядишь светиться начнут от фосфора и энергии меньше потреблять будут...
Ответить
3 д.
Свежие комментарии