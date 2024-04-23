Россияне рассказали, как господдержка влияет на желание завести детей

###abc-test="news_fact_inc021_page_core"###Треть россиян выбирают новое жилье с перспективой возможного пополнения в семье, говорится в исследовании специалистов девелоперской компании «Главстрой Регионы» (есть в распоряжении Банки.
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