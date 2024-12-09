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Почти тысячу уличных светильников установил Asterus в Покровском-Стрешневе

Почти тысячу уличных светильников установил Asterus в Покровском-Стрешневе

Почти тысячу уличных светильников установил Asterus в Покровском-СтрешневеДевелопер Asterus реализует авторские сценарии уличного освещения для каждой очереди строящегося жилого района ÁLIA в Покровском-Стрешневе.

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