Почти тысячу уличных светильников установил Asterus в Покровском-Стрешневе

Почти тысячу уличных светильников установил Asterus в Покровском-СтрешневеДевелопер Asterus реализует авторские сценарии уличного освещения для каждой очереди строящегося жилого района ÁLIA в Покровском-Стрешневе.
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