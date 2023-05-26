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Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране

Украинские власти объявили воздушную тревогу по всей стране. Об этом свидетельствует информация официального портала для оповещения жителей.

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